Najette AZARZAR

Après un cursus en psychologie, j'ai obtenu une spécialisation en Ressources Humaines axée principalement en recrutement, management, gestion du personnel, droit social, gestion des carrières.



Parallèlement aux études , j'ai passé une formation Bafd (Brevet d'Aptitude aux fonctions de directeur).



De nombreuses expériences m'ont permis d'acquérir et d'appliquer diverses méthodologies telles les outils de recrutement, l'élaboration de projets, la gestion d'une équipe, la gestion budgétaire, l'analyse de profils, la passation de tests, l'usage de fiches techniques pour le contrôle de références, le suivi et l'accompagnement des personnes, le sourcing, la prospection d'entreprises, la communication interne et externe.



J'aimerai occuper une fonction de Conseillère en Ressources Humaines pour poursuivre cette démarche en affinant les techniques dans l'optique d'occuper à l'avenir une fonction dans la direction des Ressources Humaines.



J'ai occupée différentes fonctions telles:Attachée de recrutement, coordinatrice pédagogique, assistante-psychologue,directrice de centre de loisirs et de vacances pour enfants et adolescents.



Mes compétences :

Bon sens relationnel

capacité d'analyse

dynamique

Ecoute

Motivée

Organisée

Relationnel

Rigoureuse

Sens relationnel