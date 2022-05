Najette BORDJI

Diplômée des Ecoles de la rue du Louvre de Paris en 2008, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur de la joaillerie au sein des ateliers de "Mathon Paris" en 2008.

Cette expérience professionnelle m'a permis de me lancer en tant que créatrice de bijoux (pièces uniques et séries limitées).

Je suis également monteuse en bijouterie et enfileuse de perles pour professionnels et particuliers.



Passionnée par le monde de la bijouterie et sensible à la transmission des savoir-faire, j'anime également des stages de création de bijoux fantaisie.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.







Mes compétences :

Conseil et vente en bijouterie joaillerie

Création de bijoux

Enfilage de perles

Animation d'ateliers de Bijouterie Fantaisie

Animation de conférences sur l'Histoire du Bijou

Formation aux techniques d'enfilage de perles

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop