Najia ABBADI

J'enseigne la langue française

Je suis aussi poète (français ,arabe (libre et zajal),espagnol)

Membre associatif (Al'Bel'Art /PlumArt / Triangle d'Art et une association à but caritatif AIDE

J 'ai fait partie de la rédaction d'un journal arabe

Je m'intéresse à l'art en général et j 'anime des cafés littéraires .

Je fais aussi de la traduction



J ai participé à plus de 9 recueils collectifs de poésie engagée en tant que membre du regroupement des poètes francophones de par le monde ,sur AMAZONE ,BESTSELLER et LULU.com

Je suis aussi conteuse (atelier de conte pour enfants et adolescents )