Najia KHALES

Bonjour,



Fortement intéressée par le domaine d'activité (transit, affrètement, import, export….) et actuellement à la recherche d'un emploi, j'aimerais vous proposer ma candidature en qualité Technicienne Logistique et transport / Commissionnaire de transport).

Titulaire d’un RNCP niveau 3 de transport et logistique ainsi que Attestation de capacité à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport et forte des années d'expériences professionnelles, j'ai occupé successivement les fonctions d’agent logistique puis technicienne logistique export pour le compte la société Air France.



Dans ce contexte, j'ai eu l'occasion de réaliser l'ensemble des opérations administratives et logistiques de la commande à la livraison et au paiement au niveau national et international.

J’ai toujours agi avec efficacité dans les délais impartis en respectant le cahier des charges. Je me suis sans cesse impliquée dans le bon rendement de l’unité qui m’a été confiée.

J’ai développé par ailleurs des capacités d’analyse, l'autonomie et le sens d'organisation ainsi que une réel aptitude à travailler en équipe.



Mes compétences :

Rigoureuse

Méthodique

Analyse

Organisation