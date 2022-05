Najia OUGGAHI

Actuellement en formation de reconversion à IUT Paul Sabatier ou je prépare un DU URAMA génie mécanique en aéronautique, je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage de huit semaines à partir du 1 er juin 2017.



Leader dans le secteur aéronautique, airbus à particulièrement retenu mon attention, tant votre entreprise est influente et votre renommé n’est plus à faire. Ce serait pour moi une grande opportunité pour découvrir le milieu industriel et le monde aéronautique.



Rejoindre votre équipe représente pour moi une réelle chance de prendre contact avec le métier que j’envisage d’exercer à l’issue de ma formation.



Ma rigueur, mon sens de l’observation et ma capacité à actualiser en permanence mes connaissances sont des atouts que je saurais valoriser au cours de mon stage.



Mes compétences :

PSN 8

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta

CATIA

Bulletins