Najia RAYNAL SADIKI

Après avoir obtenue un Master 1 en Langues Étrangères Appliquées à l'Université Lumières Lyon 2, j'ai décidé de compléter ma formation par un MBA en Management et Commerce International à l'ECE- groupe INSEEC Lyon, que j'ai obtenu en 2006.

A la suite de mon MBA, j'ai intégré la société Maps International en tant qu'Assistante Commerciale Export. Mon rôle au sein de cette société était de prospecter et de développer les ventes à l'International, et plus précisément sur les zones Moyen Orient, Maghreb et Afrique. Ce que j'ai réalisé avec succès au Maroc et au Koweït.

Par la suite, les différents postes que j'ai occupé au sein d'entreprises telles que Merck Génériques groupe Mylan, Intégra Lifesciences, Manitowoc (groupe Potain) et Bayer SAS m'ont permis de développer et d'acquérir des connaissances solides en Commerce International et plus précisément à l'Export, une grande autonomie dans mon travail, mais également une connaissance pointue de la documentation Export, un très grand esprit d'équipe; et de me découvrir des talents de formatrice.





Mes compétences :

Sage

Compétences commerciales

Facturation

Oracle

Movex

SAP