Najib BENKIRANE

Participation et réalisation d'un éventail très large de projets architecturaux brassant divers secteurs :le cultuel,le culturel,l'hospitalier,le scolaire,le résidentiel,le tercaire,l'administratif... et l'indusriel.

disposant d'une experience eclectique que je me fais le plaisir à mettre à la disposition de tous ceux qui désireraient en profiter ,ma mission commence par l'élaboration de l'avant-projet à la finition des travaux.

Chaque projet est un prétexte pour re-questionner, redéfinir le sens d’un programme, d’une fonction, d’un contexte urbain, social, humain pour inventer de nouveaux modes d’habiter, des lieux de partage et de rassemblement, plus sensitifs, plus sensuels qui apportent de l’émotion.

mon but est de sortir des à-priori formels et fonctionnels pour transmettre plus et mieux.



Mes compétences :

Urbanisme

Architecture