Najib BOUCHOUK, PMP®

Cadre industriel de haut niveau, j’ai acquis tout au long de mon parcours professionnel une expertise très pointue dans le domaine agroalimentaire et notamment dans le secteur de l’emballage aseptique et des procédés alimentaires.

L’expérience internationale acquise m’a permis d’être une ressource stratégique pour les entreprises avec lesquelles j’ai collaboré.

Attiré par l’excellence opérationnelle et la gestion de projets d’envergure, je compte partager ma passion et mon expertise avec une organisation qui considère : l’excellence opérationnelle, l’utilisation des plus hauts standards mondiaux de gestion de projet ainsi que le développement durable comme étant des leviers stratégiques sur lesquels elle va s’appuyer pour assurer une place de choix dans son secteur d’activité.







Mes compétences :

Dessin industriel

Gestion de projet

Assurance qualité

Génie des Procédés

Management

Packaging

GMAO

Maintenance industrielle

Amélioration continue

Dessin 3D

Automatismes industriels

Optimisation des process

Marketing stratégique

Analyse fonctionnelle