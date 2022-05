Najib BREDAA

Implantation de Colis Privé (Amazon)à Brebières 62117

FASTLINE-MARKET Import-Export

-Développement commercial avec les leaders Chinois

-Export Maghreb- Afrique-Arabie Saoudite-Emirats Arabes Unis

-Cosmétique-Hygiéne-DPH-Nivea-Diadermine-SCHWARZKOPF-L'Oreal-JOHNSON

-Vente Electroménager:

- Spécialisée sur la mise en marché de produits de grande consommation, et Responsable d'équipe commerciale

- Capacité à motiver et fédérer des équipes sur site et à distance - Développement de business et de partenariats B to B

- Organisation et pilotage d’activité de réseau commercial - Dynamisme commercial et culture de résultat.

-Ambassadeur des pays du Golf et Moyen Orient,Afrique,relation direct.

-Maghribs Entrepreneurs Développement projet économique du Maroc

-Spécialiste du Golf et Moyen Orient.

-Conseil-Développement-Stratégie-Formation-Accompagnement.

-Développement économique garantie

-Vente et location de villa de luxe St Tropez.Disponible

-Vente plateau loft à Tourcoing. http://www.finarco-immo.com/realisations.php







VISION STRATÉGIQUE,CULTURE DE L’ENVIRONNEMENT



-MAGHRIB ENTREPRENEURS‏ cefir.fr



-AVICENNE FORMATION:



L’institut Avicenne peut accompagner et aider les entreprises à l'international.



A l’heure de la mondialisation et de la lutte contre les discriminations, l’Institut Avicenne propose plusieurs prestations déclinées selon le type du commanditaire : entreprise ou service et/ou administration d’accueil de public.



Pour les entreprises :

L’accompagnement se fait selon 2 axes :



Conseil et accompagnement au développement à l’international en particulier vers les pays du Golf et du Maghreb (les pays dits arabes). La prestation comprend l’installation, la mise en relation avec des partenaires commerciaux étrangers, la sensibilisation des salariés expatriés à la culture du pays d’accueil, les différentes déclarations et documents administratifs et juridiques sur place…



Formation et accompagnement des managers et des dirigeants à la diversité. L’objectif est d’aider les décideurs à améliorer la performance de l’entreprise en prenant en compte sa richesse multiculturelle. Il s’agit de faire de la diversité une clef de la performance managériale et commerciale.





Pour les administrations et les services publics :



L’accompagnement de ces structures a pour objectif d’aider les agents à intégrer la notion de la diversité de la société française et augmenter leur performance et par la suite la qualité du service rendu à la population ; autours de deux axes : Islam et politique de la ville et Islam et travail social. Nous donnons dans ce qui suit Quatre exemples d’action de formation que l’Institut Avicenne est en mesure de proposer.



http://www.avicenne.eu/catformationinitiale/formationprofessionnelle.php



-- Développement du CA sur les différentes catégories (vente et revente) – négociations directions commerciales / directions des achats



- Partage de la stratégie de l’entreprise auprès des équipes - Commercial et Risque - Capacité à innover et être force de proposition - Canaux de distributions grandes distributions et autres marchés.



-Vente et location de villa de luxe St Tropez.

Mes compétences :

Commerce international

Stockage

FTTH

Logistique

Développement commercial