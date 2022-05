Najib DHOUM

RÉALISATION - JRI

« NEMO de Belleville ». (26 mn), Marjane Productions, Image Plus, NHK, TV5

« Tandis que les villes s’ennuient le Dimanche ». (52mn), Marjane Productions, Image Plus, France 5

« Passeurs d’entre deux rives ». (52mn), Marjane Productions, Image Plus, 2M, TV5, ARTE

« L’argent de l’exil ». (52mn), Marjane Productions, France 5, France 3

« L’Indonésie sur les chemins de la démocratie ». (52 mn), Marjane Productions, France 5, RTBF

« En toute dépendance ». (52 mn), Marjane Productions, France 5

ATTOURATH « Musiques en héritage… ». (60 mn), Marjane Productions, RFO, RTBF, 2M, TV5

« L’Evangile au pays de Gengis Khan ». (60 mn), Marjane Productions, RTBF, TV5, KTO

« UN AUTRE REGARD… » Mongolie. (47 mn), Marjane Productions, France5, RTBF, TV5, STR



Formation :

Brevet Technicien Supérieur Ecole CREAR (CERIS), Section Image (1988).

Diplôme de plongée classe 2 (Comex). Spécialiste prise de vue sous – marine (1981).

Stéréographie tournage en Stéréoscopie 3Ds Relief.

Usage régulier des cameras : Sony F55/ Canon 5DIII & 1DC / / HDW-F900/ (RED EPIC/ARRI ALEXA (RAW))



Chef opérateur - JRI :

« Unforgotten Islands » Chagos ou la mémoire des îles de Michel Daëron

Documentaire (90 mn) FILAO FILMS & France 2 / FIPA D’OR 2011

« Dans la nature », avec Stéphane PEYRON

Documentaire (10 x52mn), 95°W Productions, Canal +

(Stéphane Peyron sillonne le monde à la rencontre des derniers peuples autochtones de la planète, de ces hommes et de ces femmes qui vivent encore en parfaite harmonie avec la nature). Bolivie « Pêcheurs Aymaras du lac Tititica ». Argentine Patagonie « Le secret des Gauchos ». Chili terre de feu « Les dauphins Peale ». Mexique « Mer de Cortez baleines grises ». Pacifique « Îles Galàpagos ». Ethiopie « Les Mursis femmes plateaux ». « Le peuples Afars (mine de sel) ». Madagascar « Le peuples Vezos nomades marins ». Asie « Les Nenetses nomades éleveurs de rennes ». « Kazakhstan le peuples Berkouchins »

« Echappées belles », avec Sophie Jovillard

Documentaire (4 x52mn), Bô Travail & France 5

« La Réunion », « Istanbul », « La Thaïlande », « Egypte »

C’est pas sorcier, avec Jamy, Fred et Sabine, MFP & France 3

« Le Racine club Français », « Tableaux Noir », « Les fleurs », « Le corps humain »

« Au nom de l’Islam »

Documentaire (2X52mn) prod Ina, MFP, France 3

« EGYPTE Les Métamorphoses du Delta »

Documentaire (52mn) « J’ai vu changer la terre », Adamis Prod, France 5

« La grand-mère des Bunaken » Indonésie

« Les médecins surfeurs » Indonésie

Documentaire (2 x 13 mn), Mano à Mano Prod, France 3 « Thalassa »

Indonésie « Compteurs d’îles »

Documentaire (26 mn), Mano à Mano Prod, France 3 « Thalassa »

« Les Fauconniers », « Les Musiciens Guérisseurs », « La Couleur Pourpre »,

« La Poudre aux Yeux »

Documentaire (4 x13 mn), 5 Continents Prod, France 3 « Faut Pas Rêver ».

« Les Pêcheurs d'éponges », « Les Scaphandriers lourds », « Les Corailleurs de L'Atlantique »,

« L'armada du Pont de Normandie », « Nomades du corail »

Documentaire (5 x 26mn), 5 Continents Prod, France 3 « Thalassa »

« À la recherche du Caïman noir »

Documentaire (52 mn), Transparence Prod, France 3

« L'apartheid Afrique du Sud », « Les adultes handicapés », « Les femmes officiers ».

Documentaire (3 x 52 mn), Point du jour Prod, France 2

« Le denier Cheval sauvage de PRZEWALSKI ».

Documentaire (52 mn), Les Films d’ici, France 3

« Les chasses du dauphin – roi »

Documentaire (26mn), Saint Thomas Prod, Canal +

« Les bâtisseurs de la mer », « L’archipel des jarangas »

Documentaire (2 x52 mn), «La BOUDEUSE» L’envol Vidéo Production, France 5

« Ma vie pour les animaux : « Requins tigre »

Documentaire (26mn), Marathon Prod, La Cinquième

« Mon Animal adoré », « Bienvenue dans mon pays », « Entrez dans la danse »

Documentaire (21 x 13 mn) Marathon Prod, France 5

« Passion animaux : La reine du lagon », « Passion animaux : L'appel du cagou »

Documentaire (2 x26mn), Léo Prod, France 5





Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet multimédia

Chef opérateur

Cinéma

Documentaire

Multimedia

Opérateur steadicam

Prise de vue

Réalisateur

Steadicam

Truquiste

Vidéographiste

Web