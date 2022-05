Najib EL BASSIR

I) Identification :



• Nom : EL BASSIR

• Prénom : Najib

• Nationalité : Marocaine

• Situation familiale : Marié avec deux enfants jumeaux (Garçon et Fille)

• Diplôme : Licence en Psychologie en 1990 de la faculté des lettres et sciences humaines Mohamed v de Rabat

• Fonction exercé du 1991 au 2012 : Conseiller en Orientation Professionnelle

• Fonction actuelle : Gestionnaire des Stagiaires et Formateur en Communication au Complexe aux Techniques Agricole de Bouknadel

• Grade : Cadre Principal Mle : 8339

• Date de recrutement : 18/12/1991

• Organisme : OFPPT



Mes compétences :

Microsoft Word

obtenu au Canadian Academy Training and Developmen

Microsoft Windows

Le testing

Journals