Bon jour tous mes amis je suis najib el khalfi marocain agé de 22/12/1953 a salé maroc marie pere de 4 enfants mon foction agent immobilier (intermidiere) vente-achat-loyer- et tous conserne immobilier je recrus dans viadeo pour traviller en semble les agent d'affaires national et international merci pour tous mes amis et viadeo