Najib EL OUALIDI

Professeur à l’Université Mohammed V- Rabat Souissi.

Conseiller auprès d'entreprises publiques, privées et ONG depuis près de 20 ans.

J'ai enseigné dans diverses universités et écoles de commerce et d’ingénieurs, notamment à l’Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL), à l’Institut d’Administration des Entreprises de Lille (IAE), à l’École Supérieure de Commerce de Lille (ESC-Lille), à l’Université Technologique de Compiègne (UTC), à l’Institut Européen d'Etudes Commerciales Supérieures (IECS - Université Robert Schuman à Strasbourg), à Telecom Lille où j'ai eu l'opportunité de créer et coordonner pendant plusieurs années la chaire management de projet.



Domaines d'expertise et de recherche : management de projet, management des organisations, entrepreneuriat, gouvernance, pédagogie active et développement durable.



Mes compétences :

Management

Management par projet

Entrepreneuriat

Coaching d'équipe

Ingénierie pédagogique

Création d'entreprise