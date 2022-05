Najib HAOUDI

Cadre commercial expérimenté et docteur en chimie bio-inorganique. Actuellement à la recherche d'un poste de responsabilité commercial et/ou marketing en import-export pour le Maroc.

J'ai occupé pendant plus de 6 ans des postes de responsabilité commercial avec le laboratoire Ethicon (johnson et johnson).











2004-2007



Responsable de secteur chirurgie Johnson- Johnson wound management SWC





2002-2003



Responsable de secteur cicatrisation Johnson-Johnson worldwide



2000-2001



Attaché commercial ville / hôpital Johnson-Johnson médicale





Technico-commercial





1999-2000:



Formation commerciale à l’IFVS: Technique de vente, Management,Comptabilité Gestion, Communication

Formation santé à l’IFOPS : Pharmacologie, Biologie, Biochimie, Système de la santé…



Stage pratique de vente : 6 mois avec le laboratoire Johnson-Johnson Médicale





DOUBLE COMPETENCE





1998



Thèse de doctorat en chimie bio-inorganique mention Très honorable ULP Strasbourg



DEA en métaux de transition et ingénierie moléculaire ‘2ème de la promo’ULP Strasbourg



Français : lu et écrit (courant)

Anglais: niveau débutant (formation en cours avec Global English)

Arabe: lu et écrit (courant)





Bureautique: office et plusieurs autres logiciels.

Internet



COMPLEMENT





Mercure Prest service CDD de 2 mois



Vendeur et aide gérant "Traiteur et épicerie Ifrane" 9 mois



Administrateur



Secrétaire générale



Animateur ( Sport, sortie, Voyage, conférence débat )



Sport (football) ; lecture ; calligraphies arabe sur bois.



Mes compétences :

Chimie

Commercial

Maroc

Santé