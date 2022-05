Najib JELLAL

30 années d'expériences dans la formation supérieure professionnelle et continue

formateur consultant international animant des séminaires en management marketing communication vente en Afrique du nord et Afrique de l'ouest.

actuellement président de l'association inter-africaine de développement de l'enseignement pour les démunis.

permettant aux démunis d'accéder à l'enseignement primaire secondaire technique professionnel et supérieur d'une part pour les former gratuitement leur trouver un emploi et même créer leur propre entreprise.

le tout pour développer la classe moyenne issue de la masse populaire.

pour tous ceux qui partagent nos idées et notre vision et voulant nous aider contactez nous par téléphone au 0527758271 ou contactez nous par email à jallal.najib52@hotmail.fr nous vous indiquerons la procédure à suivre merci d'avance d'aider les pauvres et de permettre ainsi le développement économique et social du Maroc , la classe moyenne étant le fer de lance du développement et de l'innovation.



Mes compétences :

Directeur général

Ressources humaines