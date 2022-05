Spéailste des Marchés Halals en Europe depuis plus de 23 ans avec une trés bonne connaissance des machés Européens (Est et Ouest) ainsi que le marché Russe.



Compétences en Certifcations Halal et process industriels des transformations des viandes pour les mise en place d'unités de productions, ou des formulations en charcuterie.



Disposant d'un vaste réseau d'insustriels de l'Agro-alimentaire et mandataire représentant pour quelques entreprises Européenne et Russes.

