Najib KHALED

Mes 20 années d’expérience en agroalimentaire, m’ont permis de développer un réseau actif de fournisseurs et clients à travers le monde entier et une excellente connaissance des réseaux de distribution.

Pour chacun des postes que j’ai occupés, j’ai réussi à définir des stratégies commerciales efficaces puisque j’ai contribué au développement des marges et du Chiffre d’Affaire. Tout cela en fédérant mon équipe et en coordonnant les différents services autour d’objectifs communs.

Ne restant pas sur mes acquis, j’ai répondu aux exigences d’innovation du secteur et aux sollicitations du marketing en développant de nouveaux produits.

