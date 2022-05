Najib KHALFI

Bonjour

Je me présente

Je m'appelle Najib ,j'ai 62 ans

J'ai travaillé pendent 37 années dans une grande Multinationale à Casablanca

J'ai occupé les postes suivants: Division Administrative et Financière -Responsable Controling et Logistic

Business Administration Coordinator (notamment des formations à l’Étranger Allemagne-France - Pays Bas -Egypte)

Maintenant j'ai crée une société qui est ouverte à toute demande de mon savoir et ma compétence.