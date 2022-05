Najib KHATIB

Je présente mon respect pour tout le monde,



Après mon obtention d’un diplôme en fabrication mécanique, et une année d’étude à l’institut national de formation dans les métiers de transport, en qualité de Technicien RAPL, je me suis engager dans le domaine professionnel, comme stagiaire au plusieurs fonctions, cherchant l’emploi stable.

Depuis 2008, j’avais la chance d’être accueiller dans ma société actuelle en qualité de technicien de montage, domaine composite aérien.

je suis parmi les fondateurs d'association la Sagesse Pour le Développement et la Coopération,qui a le but d'amiliorer la vie social au niveau local de Hay mohammadi et Ain sabaa à la ville de Casablanca.

aussi membre de bureau admin du Réseau Partenariat et Développement, qui combine 12 associations, et travail pour le développement de la société locale.

Mon emblème est d’accueillir toute information pour améliorer mon savoir faire et être.



NB.2éme emploi et la peinture bâtiment et décoration.



Codialement Najib K.