Je suis un jeune Tunisien diplôme par la licence appliquée en imagerie médicale et radiothérapie depuis 2011 par l’école supérieure des sciences et technique de santé de Sfax en Tunisie , je suis maintenant un salarié dans une clinique privée déjà 4 ans et je cherche bien une poste à l'étranger pour améliorer mes expériences.