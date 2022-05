Najib Obaid BABAKERKHAIL

Titulaire du Master en Gestion Publique Internationale de Sciences Po Paris, Licence en Business et l'Administration avec plus de 10 années d'expériences professionnelles dans différents domaines. Enthousiaste, dynamique, rigoureux et sociable, j’aimerais mettre mes capacités, mes expériences professionnelles et ma motivation au service d’une entreprise. J’ai déjà acquis une certaine expérience dans le domaine des relations internationales auprès des Nation Unies (ONU), télécommunications, Ressources Humaines, l’administration ainsi que dans l’éducation.



Mes compétences :

Rédaction de notes d’analyse, de rapports, procès-

Aisanceenanglais,enfrançaisetdans cinq langues ori

Connaissance des environnements commerciaux, des O

Je me concentre bien sur mes tâches, et J'ai un bo

J'ai un esprit d'équipe, collaboration avec les au

Établir un planning de production et Faire des tab

Pilotage de projets technico- commerciaux, de mark