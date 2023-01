Najoia ZNIQA

Bonjour,



J'aimerais apporter ma contribution à une société dynamique et qui présente des perspectives d'évolution.

Etant à la recherche d'un emploi, je souhaiterais valoriser mes compétences et prendre en charge d'autres missions.

Je me réjouirais d’en parler personnellement avec vous, pour ceux et celles que cela intéresse.

À côté de cela, j’aime voyager, le sport à haute intensité et le shopping. Je m'appelle Najoia, j'ai 42 ans et je vis actuellement à Lacroix-Saint-Ouen.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

OPIACE

SAP

PEGASE

ADMV, LASER, PERRIER, PKB, POSITEC, THERMOFORMEUSE