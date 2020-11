Nam DUPUIS

Après 12 années dans la production audiovisuelle, j'ai décidé en 1999 de me tourner vers le marketing de produits informatiques électroniques grand public. J'ai été honoré de travailler avec des équipes formidables au sein de grandes entreprises telles que Guillemot Corp, Fujitsu Siemens Computers et Acer.



Aujourd'hui, mon objectif est d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans le développement de leur activité. J'ai pu voir une idée gribouillée sur le coin d'une nappe en papier devenir un succès commercial (hommage à Claudius et Fabrice). Certains produits ont connu un succès phénoménal et ce, malgré un rejet total de certains directeurs commerciaux qui ne sont commerciaux que par leur titre.



Guidé par l'esprit d'innovation et passionné par les nouvelles technologies, j'aime par dessus tout relever les nouveaux défis qui se présentent.



Concevoir et développer de nouveaux produits ou services, imaginer et concevoir tous les outils marketing pour les transformer en réussites commerciales, voilà mes motivations.



Au-delà de mes activités professionnelles, ma vie est guidée par le partage et l'échange, l'expérience humaine et la richesse intellectuelle.



Mes compétences :

Arts

Arts martiaux