Bonjour,

Je me nomme Nancy Archélery, je suis âgée de 20 ans et je vis à Villiers-le-Bel.

Ayant quitté le système scolaire il y a peu de temps, je suis à la recherche d'un premier emploi. J'aimerais rentrer dans la vie active pour pouvoir concrétiser mes projets personnels et surtout pour avoir une expérience professionnelle plus significative à mettre sur mon Curriculum Vitae. Je suis très motivée à l'idée de développer et d'acquérir de nouvelles compétences.



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft PowerPoint