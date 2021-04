Bonjour à vous, et bienvenue sur mon profil !



Je m'appelle Naomi Kastler, je suis étudiante en deuxième année d'Ecole de Commerce à l'EM Strasbourg au sein du Programme Grande Ecole et je réalise un Master 2 en Comptabilité-Contrôle-Finance en alternance.



Etant à la recherche de nouvelles opportunités, mon rêve serait d'avoir une expérience professionnelle à l'international à la fin de mon cursus, dans le domaine de la finance pour la fin de l'année 2021.



Je vous laisse le soin de consulter mon Profil Viadeo, mais également mon CV que vous trouverez via mon lien LinkedIN: www.linkedin.com/in/naomi-kastler.

Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me joindre via mon adresse mail: naomi.kastler@yahoo.fr



Je me tiens à votre disposition pour tout entretien dans l'espoir que mon profil réponde à vos attentes professionnelles, et me tiens à votre disposition pour de plus amples informations



Bien Cordialement,

Naomi Kastler



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

develop strong knowledges

LinkedIn

Facebook