Naoual TLIGUI

Lauréate de l’ Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, j’ai acquis une Formation de gestion Comptable et Financière, une formation qui m’a permis de maîtriser les différentes astuces d’actualité dans le domaine de Finance d’Audit et de Contrôle de Gestion. J’ai pu également renforcer ma formation en améliorant les aspects d’analyse, de recherche et de conception à travers mon Diplôme du cycle d’études supérieures spécialisées et les stages que j’ai effectués dans des différentes entreprises.



Mon activité initiale au sein de la TMSA et par la suite à Tangier Med Port Authority, a développé davantage mon esprit de groupe ainsi que mes qualités relationnelles et a amélioré mon aptitude à promouvoir un Département Administratif et Financier et à emporter l’adhésion.



Je m’occupe actuellement du poste de Responsable Administratif et Financier au sein de la société Cires Telecom Filiale du groupe TMSA Holding et de l’Aéroport de Paris, attachée directement à la direction générale de l’entreprise, mon travail consiste spécialement en la Tenue de la comptabilité, Consolidation des comptes, Arrêté mensuel et annuel avec analyse des comptes, L’élaboration du Budget et le réalisé probable de la société, Participation à la mise en place des business Plans, Suivie des projets en termes de coûts de revient, Mise en place des plans de financement, Gestion comptes clients, fournisseurs, frais généraux et stocks, L’inventaire physique des immobilisations et des stocks physiques fournitures et consommables, Préparation de la liasse fiscale et comptable de la société, Préparation des déclarations sociales et fiscales, Assurer les règlements Fournisseurs, Etat et autres Tiers tout en respectant les échéances correspondantes, Gestion et optimisation de la trésorerie de la Société : Achat et rachats Sicav DAT, négociations et achats des devises dans les salles des marchés ... et suivi du respect de l’application de la convention signée avec la banque (en termes des dates de valeur, taux de banque...) et en fin d’année la réalisation des Travaux de fin d’exercice (Mission du commissariat aux comptes