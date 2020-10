Narcisse DUVAL

Ayant fini une Licence Professionnelle en Informatique et Réseaux à L'Université D'Evry Val D'Essonne, je souhaite me spécialiser dans le domaine de la Cybersécurité pour devenir un Expert dans cette spécialité. Je suis donc admissible à L'Ecole IPPSI pour un Mastère en Cybersécurité et Clouding débutant en Novembre 2020 et se terminant en Août 2022.



Je suis à la recherche d'un poste en cybersécurité | Sécurité Informatique en "ALTERNANCE" pour mener à bien mon projet professionnel



Rythme: 1 Semaine Ecole | 3 Semaines Entreprise



Je pense que cette spécialité sera l'un des métiers centrale de demain. Le métier de Pentester me plait énormément, en effet celui-ci combine des aspects qui je pense sont importants dans l'informatique et le Réseaux en général : Sécurité | Sécurité offensive | Développement | Hacking |Curiosité.