Narjes ABDENNEBI

Doctorante en fin de thèse en Génie Chimique et Procédés (soutenance prévue en Décembre 2017), ayant obtenu un diplôme d'ingénieur et de master de recherche dans la même spécialité.



J'ai eu une formation qui conforte mon expérience par une solide culture dans les domaines de la chimie d'interface, d'étude des différents procédés industriels, de contrôle qualité, de simulation et de modélisation des procédés et d'analyses spectroscopiques et morphologiques des matériaux poreux...

Mes domaine expertise sont les centres de recherche, les laboratoires, les industries chimique et énergie ( oil&gas), industrie pharmaceutique et agroalimentaire ainsi que les bureaux d'études.



Je suis impliquée, rigoureuse, autonome, tournée vers les autres et possédant un fort esprit d’équipe. Je suis à la recherche d'un post doc ou un contrat de recherche dans le domaine de la chimie, génie chimique, génie des procédés ou sciences de l'ingénieur.



Mes compétences :

Matlab

Pascal

Microsoft Office

Maple

C++

Autocad

Aspen Plus

ASPEN

Modélisation

Simulation

Analyse environnementale

Précipitation

Absorption atomique

Adsorption solide liquide

Complexation

Purification des polluants

Environnement

Procédés de séparation

Chimie des solides

Procédés industriels

Chimie des interfaces

Génie Chimique

Chimie des matériaux