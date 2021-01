Nassera HAMMADI

De formation commerciale dans le domaine du tourisme d'affaire et l'hôtellerie de luxe, notamment à l'étranger,j'oriente mon choix professionnel vers ces mêmes secteurs.



Je connais les qualités indispensable à ce métier, (Dynamisme,écoute,sens commercial et du détail, qualités d'empathie avec le client).





je recherche un poste où je peux offrir mon expérience et mes compétences pour la réussite des opérations.



A bientôt !



Mes compétences :

Evénementiel

Hôtellerie

Tourisme

Tourisme D'affaire

Voyages