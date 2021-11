Nassib YASSINE

Pharmacien Franco-Libanais diplômé de l'Université Libanaise à Beyrouth (Liban) et Ecotoxicologue diplômé de l'UPEC de Paris, , je suis à la recherche dun poste qui augmenterais mon expérience et servirais en tant quévolution professionnelle vers mon but de devenir spécialiste en Toxicologie environnementale ou de populations.



Mon intérêt pour ce domaine d'étude a pris naissance assez tôt et a été cultivé par ma passion pour le monde vivant, lenvironnement, la recherche, ainsi que les cours de toxicologie que jai reçu pendant mon parcours universitaire.



Ainsi, je recherche un travail réunissant mes compétences nouvellement acquises en toxicologie environnementale et mon expérience en pharmacie, ainsi que mon expérience pour la recherche et la rédaction, surtout en ce qui concerne lanalyse de cycle de vie de substances (dont les contaminants), et les sujets de toxicologie. Ce type de travail ou même un travail dans le domaine règlementaire est quelque chose qui mintéresse vivement et ne ferait que développer mon aptitude dans mes propres domaines détude.



Malgré mon manque dexpérience, j'assure de mon adaptabilité à la mission qui me soit proposée.