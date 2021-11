Nassim ADANE

Les principaux projets et études que j'ai traités lors de mon passage au Laboratoire d'Etudes Maritimes LEM à Alger sont :



.Etude de faisabilité (APS et APD) du Nouveau Port de Pêche et de Plaisance à El-Aouana (Wilaya de Jijel).-Groupement LEM (Algérie)/NIRAS (Danemark), (DTP de.Jijel), (Port Réceptionné Provisoirement),



. Etude de faisabilité (APS et APD) d’un Abri de Pêche à Kristel (DTP d’Oran), (Projet en Cours de Réalisation), (Etude technique et Gestion du projet, de la Reconnaissance du Site, jusqu'à l’établissement du Dossier d’Appel d’Offres),



. Etude APS-Proposition de Solutions de Confortements et Rempiétements des Structures de quai endommagées au Poste n°6 et aux Postes n°14 et 15 du Port de Annaba (DTP de Annaba). (Projet Réalisé),



. Etude APS- Extension d’un quai au niveau de la base navale de Mers El Kébir-Oran, (Entreprise de Construction et de Réparation Navale, ECRN), (Projet Réalisé),



. Etude d’agitation dans le cadre de l’étude APS d’Extension du Terminal à Conteneur au Port d’Oran sous le modèle Mike 21-(Groupement LEM (Algérie)/Sogreah-Consultants (France)), (Entreprise Portuaire d’Oran, EPO-Ministère des Transports), (Projet en Cours de Réalisation).





Les principaux projets réalisées dans le domaine de la simulation microscopique et dynamique du trafic routier sous le modèle VISSIM, lors de mon passage chez Egis France à Paris, sont :



. Requalification du Carrefour Nord sur la RN 10 et de l’échangeur de la Folie à l’entrée Nord de la

Ville de Poitiers, Département de la Vienne-France, (DDE de la Vienne).(Carrefour Nord (Tripode),

Réceptionné en 2011),



. Etude de circulation - Expertise et simulation dynamique du passage des véhicules au niveau

d’un poste de péage en Irlande, sur le modèle VISSIM, vérification du niveau de service à

l’horizon d’étude en terme de longueur de files d’attentes et des temps intervéhiculaires à chaque

de passage au niveau du poste de péage,



. Etude de trafic - Expertise et simulation dynamique de la circulation en péri-urbain, en utilisant le

modèle VISSIM, au niveau de la ZAC de l’Orsson, (Municipalité de Vern-Sur-Séiche-Rennes-

France),





.Etude de Trafic - Expertise et simulation dynamique de la circulation en péri-urbain, en utilisant le modèle VISSIM, au niveau du secteur de Mennecy (Dans le périmètre de l’Autoroute A6-Sortie Est de Paris), Mennecy-Est de Paris (Ile de France), (Conseil Général de l’Essonne-France),



J'ai également traité des études de trafic depuis que je suis au CTTP à Alger et notamment :



. Etude du Plan de circulation du Port d'Alger (EPAL),



. Etude du Plan de Circulation de la Ville de Saida (Nord Ouest de l'Algérie), (APC de Saida) (Plan Approuvé)



. Etude du Schéma Directeur du Réseau Routier de la Zone Nord de la Ville de Ain Defla, (Nord Centre de l'Algèrie), Modélisation du Trafic Routier en utilisant le modèle EMME/2, (Etude Réceptionnée), (DTP

de Ain Defla),



. Contribution à l’Etude des Zones à Risque de Coupure avec Schéma Directeur du Réseau Routier de la Wilaya de Adrar (Grand Sud de l’Algérie-Réseau Routier Saharien), Prévision de trafic pour la Modélisation du Trafic Routier, il s’agit de la prévision du taux de croissance du trafic sur le réseau routier de l’ensemble de la Wilaya de Adrar, dans le Sahara Algérien, (DTP de Adrar).



.Etude du Schéma Directeur du Réseau Routier de la Wilaya de Mascara (Nord-Ouest de l'Algérie). Il s’agit de la modélisation du Réseau Routier principal en utilisant le modèle EMME/2. Après introduction de la matrice O/D, le modèle actuel est calé. Les différents scénarios sont proposés aux horizons d’études temporels, (DTP de Mascara), (Projet Mis en Application).



. Contribution à l’étude d’actualisation de la configuration du réseau routier principal de la Wilaya de

Mostaganem (Nord-Ouest de l'Algèrie), collecte de données terrains des caractéristiques des axes routiers du réseau (RN, CW), (DTP de Mostaganem), (Projet Mis en Application).



Mes compétences :

Simulation du trafic routier

VISSIM, EMME/2