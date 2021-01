Nassim LAZIB

Développeur PL/SQL disposant d'expérience significative et compétence et la connaissance dune large variété de programmes et procédures. Capable de travailler sur tous les types de stockage de données et dextraction. Travaille aussi efficacement seul quen équipe.



01 Juin 2017 A ce jour : D Carte Ingeneering, Secteur Informatique

Cergy Saint-Christophe (France) : Développeur Oracle PL/SQL chez SPIE NUCLÉAIRE



PROJET : Développement dune application Web SAMOTHRACE pour la gestion des données et lacheminement des câbles dans la centrale nucléaire de Flamanville.



Missions et tâches réalisées:

- Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles.

- Traduction de besoins client en exigences techniques.

- Développement de vues, procédures, packages sur Oracle.

- Optimisation des requêtes SQL.

- Chargement de données avec SQL Loader.

- Maintenance dune application existante SAMOTHRACE Montage.



Base de données

- Conception de bases de données

- Création et optimisation de requêtes, procédures, packages