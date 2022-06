Nastazia BOUC

Je me suis spécialisée dans deux domaines bien distinct:



Une formation commerciale:

J'ai validé mon apprentissage avec l'obtention du Bac STT (Sciences et Technologies Tertiaires).

J'ai poursuivi cette formation pendant durant les deux années suivantes afin d'obtenir un BTS en Commerce International.

Au cours de ce BTS, j'ai pu me familiariser avec le milieu professionnel en travaillant lors de mes stages chez un Agent Maritime à l'Île Maurice.



- Art & Communication:

Après l'obtention de mon BTS en 2008, j'ai étudié pendant trois ans à Eurasiam, un centre de formation spécialisé dans la culture japonaise. J'ai pu me familiariser avec l'univers du manga et plus précisément la réalisation d'une oeuvre en passant par toutes les étapes nécessaire.

Lors de ma 3e année, j'ai assisté aux cours dispensés dans une université japonaise - 大垣女子短期大学 (Ogaki Joshi Tanki Daigaku) - dans la ville d'Ogaki, situé dans la préfecture de 岐阜(Gifu).



Mes compétences :

Animatrice

Illustration

Japon