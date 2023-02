Natacha BENTOUMI

Titulaire d’un BTS en Commerce Internationale, j’ai acquis une expérience de huit ans en tant que gestionnaire et responsable expédition. Ce poste au sein d’une entreprise internationale m’a permis d’être autonome et réactive. En effet, j’ai du trouver les partenaires adéquats à chaque transport pour respecter les délais de livraison et les contraintes du pays importateur. J’ai géré un budget annuel du transport et encadrer une équipe de 8 personnes.



Rigoureuse, créative et de nature très dynamique, je me suis toujours montrée efficace et impliquée dans les tâches qui m’ont été confiées.

Aisance relationnelle, curiosité et détermination sont quelques-uns de mes points forts.

Très ouverte, mon sens du contact me permet de m’intégrer facilement au sein d’une équipe.



Mes compétences :

Commerciale

expedition

Logistique