Natacha BROUILLET

20 ans d'expérience comme consultante-formatrice, création et animation d'actions de formation professionnelle en Angleterre/ Londres puis en France/ Région Paca (communication, leadership, management, organisation, qualité service) ; audit terrain





Depuis 2007 = Consultante Formatrice Groupe Edmond Binhas, Accompagnement au changement pour les chirurgiens dentistes, France Belgique Suisse



2003 = vacations Formation et Conseil pour diverses entreprises , marchés publics

- Management et Développement des hommes et des équipes, Organisational Behaviour, ateliers pratiques RH à Euromed Esc Marseille

- Communication orale et écrite

- Efficacité personnelle/ professionnelle

- Qualité de service/ relation clients

- Langues (FLE et Anglais): général et des affaires

- "Learning to learn", méthodes pédagogiques pour réussir



1997-2002 : Responsable pédagogique Linguarama Ltd.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Communication

Enseignement

Formation

Formation Ressources Humaines

Ressources humaines