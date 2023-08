Ostéopathe

Pôle de santé MEDIC GLOBAL de Caen

16 rue de Suède et de Norvège 14000 CAEN

Sur rendez-vous au 06.70.13.09.90

Ostéopathe à CAEN et les alentours - Basse Normandie

Sur rendez-vous, me contacter au 06.70.13.09.90



www.osteopathe-hulak.fr



Mes compétences :

Bien être

Prise en charge de la douleur