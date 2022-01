Natacha RÉ LETOURNEAU (HERISOALALAO)

Bonjour



En mission ponctuelle ou de façon récurrente, nous mettons à la disposition du chef(fe) d'entreprise nos compétences et 25 ans d' expériences sur le terrain pour l'aider à repenser et mettre en place son organisation, externaliser des tâches non productives et être plus performant(e) et serein



Nos missions d'accompagnement peuvent aller de :

* la mise en place et l' optimisation de l'organisation interne des services et la gestion des flux documentaires ( fichiers physiques et numériques)

* la réalisation des démarches administratives liées à la gestion de projet,

* la formalisation de votre process et le suivi de votre organisation commerciale ( gestion de contacts, qualification des prospects, suivi des commandes, relance de devis et factures, suivi relation clients )...

* l'automatisation des tâches chronophage et récurrentes ( tri, archivage, classement )

* l' optimisation et la réorganisation des espaces de travail et poste de travail

* la relecture et correction de documents.

* les conseils et la formation sur les méthodes et pratiques organisationnelles pour être plus performant, efficace et serein



Nos solutions vous permettront de :

- ne plus réagir ou dagir dans lurgence,

- tenir vos engagements dans les temps,

- trouver le juste équilibre entre votre vie professionelle et vie privée

- et profiter pleinement de votre vie et des gens que vous aimez.





Notre éventail de services va de :

1 - des interventions dassistance aussi bien à vos bureaux ou à votre domicile pour répondre à des situations durgence et vous simplifier votre quotidien professionnel et personnel,

2 - des ateliers de formation en présentiel ou en groupe pour créer, repenser, mettre en place et pérenniser votre organisation,

3 - des formation sur mesure pour pour vous permettre dacquérir les bonnes pratiques organisationnelles



Vous bénéficierez dun service selon le budget que nous aurons défini ensemble



"Rézolument" vôtre, " Organise ta Réussite"



Natacha HL

Fondatrice de Rézo 2 services , Trait d'Union et de Ré Elle



Nous contacter pour parler de vos besoins :

contact@hl-co-oi.com ( sur Madagascar)

natacha.re@rezo2services ( sur La Réunion)

whatsapp +261(0)34 97 418 64 ( Madagascar )

whatsapp +262(0)6 92 35 28 05 (La Réunion)