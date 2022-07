Natascha MATULL

Depuis 2021

Conseiller principal en relations publiques

FAKTENKONTOR

Hamburg

faktenkontor.de



2018-2021

Manager des communications d'entreprise

KAPUNKT KOMMUNIKATION

Hamburg/Berlin



2016-2017

Chef de project des publications

VKU VERLAG

Berlin

vku-verlag.de

vku.de



2011-2015

Rédactrice des communications d'entreprise

NATASCHA KROHN TEXT+KOMMUNIKATION

Hamburg, Berlin, Kapstadt



2008-2010

Attaché de presse et directrice magazine d'entreprise

HAMBURGER SPARKASSE

Hamburg

haspa.de



2004-2008

Rédactrice et chef de project contenu/magazines d'entreprise

JDB MEDIA

Hamburg

jdb.de



2003

Interne "Gala Magazine"

GRUNER+JAHR

New York

guj.de



1999

Interne "Springer Foreingn News Service" (SAD)

AXEL-SPRINGER-VERLAG

New York

axelspringer.com



1995-2014

Rédactrice cinéma

WOCHENSCHAU FÜR MUENSTER

Münster

nadann.de



2001

Journalisme: Diplôme universitaire

WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITE

Münster

uni-muenster.de/Kowi



1995-2001

Étudiante des sciences de la communication

WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITE

Münster

uni-muenster.de



1994

Volontaire de la rédaction

SZENE VERLAG

Hamburg

szene-hamburg.com