Certifiée SAP FICO, PS, intégration MM SD IM AA autres



Informatique de gestion MOE, MOA, AMOE, AMOA



De septembre 1984 à 1996 progiciels de gestion; depuis 1997 ERP SAP



Chronologiquement:



Expert comptable ANECS en cabinet comptable à la direction informatique



Salariée SSII consultante progiciel en ingéniérie de gestion - langues FR français anglais espagnol



Salariée SAP France consultante SAP FI & CO, réussite certification officielle



Salariée entreprise auditeur applicatif / projets SAP & autre



Salariée grand groupe domaines SAP FI CO PS AM IM



Missions SAP /groupes /maintenance,déploiements filiales/solutions ERP/MOE/MOA







Nathalie Josse essojn@hotmail.com





 Carrière SSII & ESN dans l’informatique de gestion : finance, logistique, paye

 Certifiée modules FI & CO de l’ERP SAP R/3 S4 Hana application avec l’éditeur SAP

 Maîtrise d’œuvre Comptabilité FI, expert-comptable ANECS

 MOE Contrôle de Gestion CO, intégration PS et auditeur applicatif IFACI

 Expérience professionnelle - français, anglais proche bilingue, idem espagnol

 Diplômée Grande Ecole de Commerce et universités SAP R3 FI & CO