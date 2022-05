Nath RAISIN

Aide soignante depuis de nombreuses année. Le goût du contact et le sens de l’écoute figure parmi mes qualités Je sais travailler et m’organiser au sein d’une équipe. J'ai acquis au cour de mon parcours professionnel une certaine expérience qui me permet de détecter une défaillance des fonctions vitales et de discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter les personnels soignants. Je connais les techniques et les règles de sécurité lors des déplacements d’une personne. Je maîtrise les protocoles d’entretien des locaux et du matériel.



















































































































