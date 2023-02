Nathalie AUGEREAU (AUGEREAU)

Ancienne manager et passionnée de développement personnel depuis plus de 15 ans, je me suis reconvertie dans lhypnose thérapeutique clinique



Le « Burn-Out » vous est probablement familier aujourdhui, et je ny ai pas échappé. Cest grâce à mes différents outils que jai pu grandement limiter les dégâts en pratiquant sur moi au quotidien lautohypnose, la cohérence cardiaque et divers outils de coaching.



Cest après avoir vécu moi même cet épisode fort peu agréable de ma vie et observé pas mal de personnes de mon entourage le vivre à leur tour, que jai pu comparer et remarquer que dans la majorité des cas les personnes ne disposent pas encore des outils et des connaissances nécessaire pour se protéger et rebondir efficacement.



Aujourdhui jai donc envie de mettre à votre profit toutes mes connaissances avec des séances structurées et adaptées à chacun dentre vous.



Je me suis formée à lécole francophone dhypnose, jai choisis un mentor en parallèle pour perfectionner ma pratique et diversifier mes apprentissages, et je me suis beaucoup documenté sur les différentes techniques danalyse comportementales, sur les neurosciences et lévolution de lhypnose au fil des ans.



Me former en continue est une nécessité pour moi puisque ce domaine est une de mes passions dautant que ça me permet de rester à jour sur les nouvelles techniques et les récentes découvertes sur le fonctionnement de notre cerveau.



Si vous cherchez une solutions pour aller mieux, car malgré tout les efforts que vous avez fournis vous ny arrivez pas, appelez moi et nous définirons ensemble la meilleure solution pour y parvenir.