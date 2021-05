Nathalie BERNET

Ingénieur de formation, avec une large expérience ingénierie, administration des ventes, commerciale et marketing dans des domaines industriels complexes offrant des prestations ou des produits techniques et innovants.



Véritable interface entre le marketing et le commercial, je :

- supporte des équipes de ventes sur des aspects techniques et commerciaux,

- développe des offres et des solutions techniques et commerciales,

- gère et suis des commandes clients de l'enregistrement à la facturation,

- développe des actions marketing de la stratégie à la mise en place opérationnelle,

- construis et gère des plans d'actions et des projets commerciaux, marketing ou organisationnels.



Ce qui m'anime avant tout, c'est de contribuer au développement d'une entreprise en fédérant et en impliquant des équipes au service d'un projet.

Aujourd'hui, je veux apporter à une entreprise ambitieuse, ma rigueur, mon énergie et mon enthousiasme dans la définition et la mise en œuvre de sa sa croissance.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication

Marketing digital

Marketing B2B

Catalogue

Opération promotionnelle

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Lancement de produits

Pompes

Gestion grands comptes

Traitement des eaux

Analyse des besoins

Mix Marketing

CRM

Plan Marketing

Hydraulique