Nathalie BERTIN DUMAS (BERTIN)

Etat judiciaire : je suis née le 30/12/1981 à Lyon 7 à l'hôpital Saint joseph Saint luc. J'ai 1 casier vierge, aucun fichier, aucune main courante ni plainte contre moi, aucune plainte en ligne contre moi de valider, aucune commission de discipline dans mon sport qui est les échecs, aucune commission de discipline dans ma scolarité. Je n'ai eu aucun de dossier de surendettement. Je n'ai jamais fait de crime ni de délit. Je n'ai jamais eu d'amende de catégorie 5.



sport :J'ai eu 9 titres aux échecs. J'ai été championne du Rhône, championne de ligue, 3ème de France junior fille ...j'ai fait 80 tournois d'échecs homologués dans toute la France ce qui faisait 400 parties d'échecs environ, j'ai fait 5 championnats de France. J'ai été en nationale 2 et 3, on a gagné la coupe de France mixte. Mon meilleur classement est 1870 elos. Je me suis réinscrite au club lyon olympique echecs pour la 20ème année. J'ai eu 4 clubs (lyon olympique echecs, 2 ans à mulhouse philidor, 1 an à evry grand roque (paris), 2 ans à genas echecs et 2 ans en mjc)



permis :J'ai un permis de conduire 12 points



Etudes : J'ai un bac+3 en management obtenu à l'université lumière Lyon 2 à Bron à l'âge de 23 ans



professionnels : m saurel curateur, maitre bonin avocate, charlotte depau-rollin psy, monneron psy, danion médecin traitant, amar dentiste,poilblanc gynéco, gounot chirurgien



Argent : Je suis sous curatelle , j'aurais 26600 le 5 octobre 2022).



Santé : Je pèse 57 kilos pour 1m60. J'ai une carie, un implant dentaire, une rhinoplastie réussis, un traitement pour shyzophrénie paranoide (c'est le plus petit de la psychiatrie, mes dossiers médicaux sont très bons ainsi que mon dossier médical partagé), j'ai eu les pensées à 30 ans. Je n'ai pas de stérilet, je ne me suis jamais fait violée, je ne me suis jamais prostituée, je ne me suis jamais bagarrée, je n'ai jamais eu de rapport homosexuel, je n'ai jamais fait de rapport à plusieurs, je n'ai jamais fait de tentative de suicide, je ne me suis jamais fait enculer, je n'ai jamais avaler de sperme, je n'ai jamais fait de sadomasochisme donc je n'ai jamais mangé de la merde. Je n'ai jamais vomis. Je n'ai aucune cicatrice, ni de vergeture, et je n'ai pas de brûlure. J'ai une vu et une audition à 10-10 mais on me bouche l'oreille.

Hygiène : je fais mon ménage toutes les semaines, je change mes draps tous les mois, je fais tourner une lessive toutes les semaines, je me lave tous les jours, je me rase les jambes, aisselles et sexe tous les deux jours, je m'épile le duvet et les sourcils avec une pince à épiler, je me lave les cheveux tous les 15 jours, je me lave les dents deux fois par jour matin et soir, j'achète toutes les années des nouveaux vêtements et je jette mes sous vêtements et mes vêtements



Mari Stéphane Dumas (né le 01/06/1976) : J'ai épousé sur skype un crs (policier) très haut gradé qui a trois filles et nous voulons faire trois enfants ensemble. Il habite Genas dans une maison. Je l'ai trouvé sur un site de rencontre tchatche.com et je le connais depuis 2004. On est sorti ensemble en 2015. J'aime que Stéphane Dumas et je l'ai jamais trompé et je ne le tromperai jamais. J'ai fait 0 tromperie dans ma vie. Je le quitterai jamais et je ne l'ai jamais quitté. Il m'envoit 155 messages par mois sur skype mais on se revoit pas encore car il y a des problèmes encore. Il m'a parlé de lui, de ses filles, de son travail, de ses sports, de sa maison etc...je veux qu'il m'épouse dans la vie et lui aussi veut m'épouser dans la vie. Je veux avoir trois enfants avec lui et lui il me l'a dit sur skype.



Parents : Mon père a eu un grave accident. Il s'en ait sorti mais en face il y a eu deux morts et je suis née. Mes parents sont mariés et en bonne santé.

amis : mon meilleur ami c'est Florian Coudray, il m'a sauvé la vie quand je n'avais plus d'argent pour manger et je suis restée 5 jours sans manger et il m'a prêté pendant 4mois de l'argent et j'ai tout remboursé avec intérêts mais je ne le vois plus et j'ai très rarement des nouvelles. Alison Fantin, on se connait depuis 1995. On a le même âge et on a eu les mêmes projets au même moment, Vincent lemaire on se connait depuis 2014. Isabelle léonard on se connait depuis 2006. sinon j'ai une dizaine d'amis. Chrystel meunier on se connait depuis 1997.J'ai encore les tél ou mail d'émilie cornet(2005), de sonia briand(2000), de karine barsanian (1994),de marie elsie perez (1988), de élodie dubuis (2003) toutes mes anciennes meilleures amies. J'ai 3 enseignants en contact mme chaize, m chambe et mme amirault du bts.



Sorties, voyages, vacances : je ne pars plus en vacances depuis 10 ans et j'ai fait qu'un voyage c'est en Angleterre avec l'école pendant une semaine. Je veux épargner pour me payer un appart dans le sud et j'espère que j'aurais toujours les apparts à 90000, mon mari les aura à moins que ça.

Ce qu'il reste à faire : on veut se marier en 2024, on veut faire trois enfants en 2023, 2025, 2027, on veut acheter une maison plus grande plusieurs chambres avec piscine sur Genas, on veut acheter un appart dans le sud sans puiser dans notre épargne. On veut louer sa première maison et prendre un crédit immo. Je mettrais 200 euros par mois dans le crédit. On veut que nos parents et grands parents habitent avec nous, que nos enfants fondent notre famille chez nous etc...



Travail : je travaill en esat brignais depuis le 3 octobre 2022 à plein temps. j'ai eu 35 contrats de travail et 3 autres entreprises où j'ai travaillé une ou deux journée et où je n'ai pas signé de contrat et 1 travail dans le milieu protégé (j'ai été prise 11 fois 2 fois dont 1 fois 4 fois), j'ai gagné 4 challenges commerciaux,



Auto : j'ai la carte tcl gratuite.



habitat : j'ai un t2 en location dans un musée Tony Garnier à Lyon 8 (loyer 360/mois et avec apl 69/mois). je garderai mon appartement toute ma vie.

Divers : j'ai eu 37 exs que j'ai embrassé dont 16 où je suis allés plus loin, j'ai fait 400 soirées en discothèque, ma famille est composée de 46 personnes juste de mon côté, ma tante Eliane Bertin (numéro 4 du crédit mutuel, millionnaire) ne voulait pas que je travaille dans une banque et j'ai eu 7 années d'expériences dans la banque.



Echecs : deux redoublements 3ème et bts, une annulation permis où j'ai dû repasser que mon code, code obtenu la 3ème fois les deux fois, permis obtenu la 2ème fois, 5 hdt (hospitalisations à l'ordre d'un tiers, à l'ordre de ma mère j'ai eu l'infiltration-pensées, curatelle, courrier pour faire enfant donc autorisation), j'ai eu un banqueroute j'avais 23800 en mars 2011 et j'ai tout perdu car il y avait un complot pour pas me prendre en entreprise. J'ai eu 2 compromis de vente qui n'ont pas aboutis. J'ai eu des amendes qui étaient d'une valeur de 18000 et il y a eu 15000 déduits gràce à mon curateur qui a négocié et j'ai reçu de l'argent pour mon logement de 3000.



Mon adresse facebook : https://www.facebook.com/nathalie.bertin.5648 .

Je voulais stopper les rumeurs. Je veux reprendre mes câbles, bein stéphane mon mari me met mes câbles que j'avais avant et j'avais les tramways qui m'attendaient et pas qui me fonçaient dessus, c'est isabelle dehais une ancienne collègue qui me les a tous pris.



exs :

J'ai eu :

- 2 hommes au club d'échecs (marzolo, l'hermitte)

-4 hommes au travail (hervé) dont 3 hommes où j'ai flirté rencontre travail (nico, antoine, pompier)

-9 hommes en discothèque (eddi, gomez, martinez, gregory drungly , demeure, gomez tim, mickael gendarme,greg, jean philippe dont 6 flirts rencontre discothèque

-1 flirt avec un voisin musée tony garnier lyon 8

-2 amis où j'ai flirté (olivier, florian coudray)

-2 hommes qui étaient dans la même école que moi (robert, brottet)

-1 flirt avec un homme en vacance dans le sud de la france pendant une semaine (guillaume)

-16 hommes sur un site internet (policier, caluire,commercial export, nico crs,banquier, policier labrot, ludo gendarme, lionel crs, rojon, brun, place, laurent, jérome, cyrille, olivier, bruno dont 10 où j'ai flirté



On me doit rien car j'aurais du avoir 30000 en 2022 (300 euros d'épargne*12mois*17ans=61200-4 autos, 1 rhino(30400)=30800

stéphane dumas est le 38ème homme que j'ai eu (je n'ai pas compté les sosies de mes ex, j'ai pu me faire piéger) et l'esat la roche est la 38ème entreprise (j'ai tout compté)