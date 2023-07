Nathalie BOISSY

De compétences administratives, médicales et commerciales, mon sens de la communication et ma connaissance de l’être humain m’ont poussée à me former et envisager l’accompagnement sous une autre forme

L’écoute et la découverte sont mes guides.



Mes compétences :

Aisance rédactionnelle

Tempérament calme

Adaptabilité au numérique

Sens de la communication

Âme RH

Mobilité hors zone de confort

Transmission de technique et savoir

Curiosité

Polyvalence

Capacité d'apprentissage

Accompagnement au changement

Travail en équipe

Fibre commerciale

Vivacité d'esprit

Gestion des conflits

Autonomie

Ecoute active

Esprit d'analyse