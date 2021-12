Nathalie BONNET

Je suis ingénieur, spécialisée en énergie et climat. Je suis passionnée de développement durable et mon objectif de vie est de contribuer au changement, construire un monde durable et freiner le changement climatique.



Après plusieurs années sur l'efficacité énergétique des bâtiments, j'ai acquis une forte expérience dans l'industrie où j'ai été Responsable Energie pour toutes les usines Nestlé dans le Monde, puis aujourd'hui responsable Sustainability pour 14 usines en Europe.



Au travers de mes expériences professionnelles, j’ai mené des projets aussi bien amont et macro comme des stratégies énergie-climat, le développement d'outils pratiques, que des projets « terrain », comme des audits énergétiques dans l'Industrie et le bâtiment, et des études de faisabilité de systèmes d’énergies renouvelables.



J'ai une forte capacité de communication et d'organisation. J'aime beaucoup travailler en équipe et construire des réseaux. Je suis capable de gérer une équipe très nombreuse et diverse vers un objectif commun (par exemple développer un catalogue de 375 solutions d'économies d'énergie pour l'industrie).



Avec des expériences professionnelles internationales et la connaissance de 7 langues, je m'adapte avec plaisir et intérêt à des environnements de travail multiculturels.



Je m'intéresse à de multiples sujets liés au développement durable: efficacité énergétique, énergies renouvelables, aménagement urbain, économie circulaire, agriculture durable, finance responsable impact de ma nourriture et de mon style de vie sur l'environnement.



Mes compétences :

Animation

Formation et sensibilisation

Gestion de l'énergie

Organisation

Stratégie

Mobiliser et engager les gens

Energies renouvelables

Travail d'équipe

Esprit d'équipe

Développement durable

Efficacité énergétique

Gestion de projet