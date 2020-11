Nathalie BOURGEOIS

Pour un nouveau challenge … ?!

Diplômée des arts graphiques, infographiste durant 8 ans et responsable de fabrication depuis 12 ans. Mes choix professionnels m’ont permis d’acquérir des connaissances alliant esprit graphique et technique. En contact direct avec le client, ce parcours professionnel m’a conduit naturellement dans l’interface centrale liant le client, les équipes et les prestataires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relationnel

Chaîne graphique

Marketing direct

Communication

Gestion de la production

Gestion budgétaire

Management

Technique d'impression

Conseil

Adobe CC

Optimisation des process