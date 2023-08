Nathalie CAMUS

Bonjour et Bienvenue sur mon profil,

Mes activités sont liées avec mon envie de faire évoluer et de valoriser les personnes que je forme et accompagne. L’empathie, la valorisation, le pragmatisme, et la mise en synergie sont les principales valeurs qui guident mes interventions.

En fonction des besoins et d'un contexte, je peux créer et adapter un module de formation sur mesure et mettre en oeuvre une pédagogie innovante pour un public spécifique (salariés, étudiants de bachelor 3ème année à master, doctorants.)

Concernant le coaching, chaque personne est considérée dans son individualité avec la mise en oeuvre d'outils sur mesure. Un premier entretien gratuit et sans engagement permet de cerner les attentes et d'élaborer un programme d'action personnalisé dans le but d'atteindre les objectifs définis.



Devis personnalisé sur demande. Cabinet NC-COACHINGArray



Mes compétences :

Gestion de carrières et projets professionnel

Insertion professionnnelle

Coaching professionnel

Formation initiale et continue

Recrutement

Communication rh

Management d'équipe

Bilan de Compétences

Coaching étudiants

Valorisation des compétences

Gestion de carrière

Développement personnel