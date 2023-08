Nathalie CASANOVA

Bonjour,



Après 2 ans passés au Centre de Conservation du Livre d’Arles, je recherche actuellement un emploi dans le domaine de la documentation, qui se situerait dans le sud de la France.



J’ai acquis diverses compétences qui peuvent me permettre d’effectuer plusieurs missions: la mise en ligne et la valorisation de documents (bibliothèque numérique, base de données), réaliser une gestion de projet, une gestion des connaissances ou encore une veille.



Autonome et motivée, je sais faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation, je suis rigoureuse et j’apprécie le travail en équipe.



N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples informations sur mon profil.



Mes compétences :

Bases de données

Bibliothèque numérique

Culture

Documentation

Gestion de projet

Gestion des connaissances

Veille

Web