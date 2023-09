Nathalie CHALUMEAU (CORNET)

Docteur Ingénieur en Systèmes d Energie, mon parcours professionnel se dessine depuis toujours autour d activités de R&D pour Innover en symbiose avec notre Environnement. En plus de 20 ans dans le groupe Renault, j ai construit une Expertise stratégique reconnue dans les domaines de l Energie (Pile à Combustible, batteries innovantes), de l Ingénierie des systèmes complexes, des Matériaux, de l allègement.



Ma motivation dans le travail est de créer de la valeur pour le Client. Manager reconnu, ma force réside dans la persévérance pour faire aboutir brillamment chaque projet piloté, en fédérant l investissement des ressources en termes de compétences clefs vers l objectif en collectif. Prédilection dans les échanges collaboratifs et reconnue en tant que Leader sur des sujets complexes et stratégiques, y compris en contexte international.