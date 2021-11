Nathalie CHOULET

Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai évolué dans le domaine de l’hôtellerie-restauration en gérant également le secrétariat comptable courant et les ressources humaines.

A la suite d’un changement de situation personnelle, j’ai souhaité me réorienter dans ce domaine.

En intégrant la formation Alias au sein du Greta NFC, je cherchais à évaluer mes compétences et à parfaire mes connaissances dans le domaine du secrétariat polyvalent.

Et en intégrant le Collège Mont-Miroir, j’ai pu découvrir un univers différent basé sur les mêmes fondements de la comptabilité classique, avec ses spécificités liées à l’éducation nationale.

Je suis maintenant à la recherche d'un poste dans lequel je pourrai montrer toute l'étendue de mes compétences et ma capacité d'adaptation dans toutes les situations.



Mes compétences :

Office version 2007

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Office version 2013

Internet